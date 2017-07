Une femme meurt dans son appartement, elle vivait avec un crocodile

Dans le quartier des Sept Deniers de Toulouse, une femme a été retrouvée morte dans son appartement. Elle hébergeait un crocodile.



C’est une sordide histoire qu’a relaté France 3. Alors qu’ils avaient été appelés vendredi matin, pour constater le décès d’une femme de 66 ans, dans son appartement de Toulouse, des policiers se sont retrouvés face à un crocodile d’un mètre, et plusieurs serpents.



«Les policiers ont découvert dans le logement plusieurs vivariums qui n'étaient pas sécurisés et dans lesquels vivaient plusieurs serpents en quasi-liberté. Et surtout ce crocodile qui vivait dans l'appartement, en toute illégalité».



Pris de panique, ils se sont mis à l’abri pendant que les reptiles gisaient tranquillement dans ce bien situé dans le quartier des Sept Deniers, à l’est de la ville rose. La femme serait décédée à la suite d’un malaise et non d’une attaque. Les animaux ont été pris en charge par la fourrière animale.





source: Paris Match