« Une femme ne doit pas se marier à un homme pauvre au risque de mourir tôt et aller en enfer », selon un conseiller ghanéen

Le controversé conseiller matrimonial ghanéen, George Lutherodt, a conseillé aux femmes de ne pas se marier avec les hommes pauvres, car cela entraînerait leur décès prématuré.



Selon lui, si une femme belle et attrayante est toujours célibataire, ou n’a pas de fiancé, elle devrait juste "acheter un miroir, l’accrocher dans sa chambre et pleurer".



Lutherodt est allé plus loin en conseillant aux femmes d’arrêter de fréquenter tout homme pauvre, qui utilise leurs photos comme photos de profil, sur les réseaux sociaux.



Il soutient même, qu’un homme qui n’est pas marié à une femme, n’a pas le droit d’utiliser l’image de cette dernière, comme photo de profil. Selon lui, ces hommes doivent être immédiatement arrêtés.



"Veuillez signaler un tel homme à la police et leur faire savoir qu’il utilise votre image pour commettre un crime", a-t-il déclaré.



« N’autorisez jamais un homme pauvre à vous marier. Vous allez mourir tôt et aller en enfer. Un homme qui ne peut pas se permettre un repas et une collation, ne doit pas rêver de mariage parce qu’il ne peut pas se défendre », a-t-il déclaré.



Il a également déclaré que c’est une insulte qu’un homme qui vit chez quelqu’un, vienne demander la main d’une femme en mariage. Il qualifie cette personne de "criminel qui commet des crimes contre l’humanité".



" l y a des hommes qui n’ont pas de chambre (…). Tout homme qui a l’âge de se marier et que ses parents ne lui mettent pas la pression, ces derniers sont des sorciers. N’aidez jamais un homme à vous épouser. Il doit être entièrement responsable de vous, et donc, il doit pouvoir prendre tout le coût du mariage en charge."



afrk.mag