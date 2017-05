Une femme publie quelque chose sur Facebook, puis elle meurt tragiquement quelques secondes plus tard. Ce qu'elle a publié donne froid dans le dos

Courtney Ann Sanford était au volant de sa voiture quand elle entend sa chanson préférée: Happy de Pharell Williams.

Sans s'arrêter, elle décide de faire un selfie et poster la photo sur Facebook. "Cette chanson me rend HEUREUSE" écrit-elle.

Trop occupée à regarder son téléphone, Courtney ne se rend pas compte que sa voiture est en train de dévier de sa trajectoire. Son véhicule traverse la ligne médiane et se fait percuter de plein fouet par un camion de 10 tonnes.



La voiture de Courtney est éjectée de la route, percute un arbre et prend feu. Courtney est tuée sur le coup.

La publication Facebook de Courtney a été postée à 8h33, l'heure de l'accident était 8h34 selon la police. Ce selfie a tué cette femme de 32 ans titulaire de deux diplômes et promis à un bel avenir dans l'industrie pharmaceutique.

Après cette tragédie, le capitaine de police Chris Weisner a rappelé les dangers du téléphone au volant. "Vous avez tous vu les messages choc de prévention. Mais là il s'agissait de la vraie vie" déclare-t-il.



