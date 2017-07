Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une femme se dit « maudite » à cause de ses grosses fesses Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 17:32 | | 0 commentaire(s)| Une femme sud-africaine de 55 ans, Mamashi Oageng, se plaint actuellement de ses fesses volumineuses.

En parlant au Daily Sun d’Afrique du Sud, Mamashi, en larmes, a déclaré qu’elle a essayé d’obtenir de l’aide, car ses fesses ont commencé à augmenter sans interruption il y a six ans, mais toutes les tentatives se sont soldées par un échec. la femme ajoute également être obligée à rester dans sa chambre, car elle a du mal à marcher.

Le People’s Paper a d’abord publié son histoire en 2013, mais tout ce qu’elle a obtenu étaient des propositions de mariage d’hommes à travers le monde.

"Je ne veux pas de partenaire pour faire l’amour. J’ai besoin de quelqu’un pour me sauver de mon derrière avant qu’il ne soit trop tard. La vie n’est pas facile et parfois, j’ai envie d’abandonner.

J’ai été chez de nombreux médecins, mais ils disent qu’ils ne peuvent pas m’aider. Je crois que je suis maudite!".

Mamashi a expliqué que ses fesses sont devenues tellement grosses qu’elle ne peut pas marcher correctement et qu’elle passe la plupart du temps dans son lit, attendant que quelqu’un la nourrisse et la baigne.



« J’ai besoin d’un médecin qui peut m’aider » Exprimant comment elle se sent, Mamashi affirme:

Je ne vais pas bien à cause de mon gros derrière. Il y a quatre ans, je pouvais encore marcher dehors et prendre un taxi pour me rendre à l’endroit que je voulais.

Les passagers et les voisins me traitent de toutes sortes de noms comme Sarah Baartman, et je ne fais que pleurer et dormir

Mamashi a déclaré qu’elle était une belle femme avec une belle forme il y a six ans.

Le problème a commencé lorsque j’ai pris du poids. Même quand j’ai fait un régime alimentaire, les kilogrammes se sont encore empilés dans mon derrière. J’ai besoin d’un médecin qui peut m’aider.

Et les hommes semblent vouloir avoir des rapports s3xuels avec elle, alors que tout ce qu’elle veut, c’est l’amour.





