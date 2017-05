Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une femme se marie à une ...gare dont elle est amoureuse depuis ...36 ans: PHOTOS Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Il y a dans ce monde bien de choses aussi étranges qu’incompréhensibles. Après avoir connu le mariage entre humains et animaux, voila le mariage entre humains et objet. Les faits se sont déroulés aux Etats Unis, en Californie plus précisément.

Une femme s’est mariée, non pas à un homme, mais à une gare. En effet, cette femme, du nom de Carol Santa s’est «mariée» à une gare dont elle est amoureuse depuis 36 ans. Elle dit avoir des rapports sexuels mentalement avec l’édifice.



Carol Santa Fe, 45 ans, affirme qu’elle est amoureuse de la gare de Santa Fe en Californie depuis l’âge de neuf ans.

Carol, vivant à San Diego, fait un trajet de bus de 45 minutes à la gare tous les jours, pour passer du temps avec le bâtiment, qui s’appelle Daidra.



Bien que le «mariage» ne soit pas juridiquement reconnu, Carol affirme que c’était le jour le plus heureux de leur vie lors de leur union en 2015. Elle a célébré l’anniversaire d’un an en Noël dernier.

Carol dit qu’elle couche avec le bâtiment mentalement et s’identifie comme objet sexuel. Une personne qui est sexuellement attirée par des objets et des structures inanimés.



Carol n’a découvert cela qu’à l’âge de 40 ans, après avoir fouillé en ligne «Je suis amoureuse d’un bâtiment».



C’est un débat mondial, pour définir si le phénomène est une forme de sexualité, un fétiche, ou une condition mentale.



Carol a déclaré:

« Je suis mariée à la gare de Santa Fe, son nom est Daidra.

« Nous avons commencé une relation qu’en 2011, mais je suis amoureuse de la station depuis que j’étais une jeune fille.

« Quand nous nous sommes mariés, je me suis tenu là et je lui ai dit que je le considère comme mon partenaire. C’était le jour le plus heureux de notre vie.

« Je fais un trajet en autobus de 45 minutes tous les soirs pour voir la gare ».



Elle a dit qu’elle dit «bonjour» à la gare, mais essaie de ne laisser personne remarquer qu’elle parle.



afrk.mag





Accueil Envoyer à un ami Partager