Une femme subit 9 chirurgies pour ressembler à Melania Trump

En novembre dernier, Claudia Sierra s’est rendue pour son premier rendez-vous après la chirurgie reconstructive. Après quelques autres rendez-vous, l’homme a demandé son âge. Elle avait 41 ans à l’époque, mais il ne l’avait pas cru.



« Montrez moi votre permis de conduire« , a demandé l’homme à Sierra, selon les propos rapportés par cette dernière au Daily News. Il pensait qu’elle avait l’air plus vieille.



« C’était la goutte d’eau de trop », a déclaré Sierra. « J’avais 41 ans et j’ai décidé que je dois tout changer sur moi ».



Le lundi suivant, elle a appelé Dr. Franklin Rose, l’un des premiers chirurgiens plasticiens à Houston. Elle lui a dit ce qu’elle voulait: Une liposuccion, une augmentation du fessier brésilien, une levée de paupières, reconstruction de la poitrine, travail du nez, Botox…. Le coût total a été évalué entre 50 000 $ et 70 000 $.



« J’étais rejetée par les hommes et ça me consumait. Personne ne me choisissait. J’ai donc dit: « permettez-moi de changer tout parce que je ne veux aucune partie qui a été touchée par quelqu’un ».



En juin, Sierra a subi neuf procédures sur une période de 10 heures. Elle a refait son visage pour ressembler à Melania Trump, qu’elle admire pour sa résistance face aux critiques qui fusent de partout sur la toile.







Elle a tout changé. Mais elle n’a toujours pas de copain.

« Je suis étiquetée comme cette fille malade, mais je ne le suis pas. Je suis une personne saine et heureuse« , a déclaré Sierra .



« Je ne suis pas mentalement instable. Je savais ce que je voulais faire pour moi. Malheureusement, nous ne savons pas combien de temps nous avons ici, alors, pendant que je suis ici, je voulais être heureuse et je voulais briller ».



Certains amis sont restés. D’autres sont partis. Sierra dit qu’elle voulait sortir, dîner et danser. Elle ne veut pas se cacher. Et Melania Trump lui a donné son inspiration.