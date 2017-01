Une femme tuée à coups de batte de base-ball par son mari

L’homme a ensuite mis fin à ses jours.



Les corps sans vie d’un sexagénaire et de son épouse ont été découverts chez eux à Aubenas (Ardèche -France) le week-end dernier. Selon le Dauphiné Libéré, l’homme soupçonnait sa femme d’avoir une double vie et l’aurait tuée à coups de batte de base-ball. Le mari aurait ensuite mis fin à ses jours après avoir ouvert le gaz.



Leurs enfants, inquiets de ne pas avoir de leurs nouvelles, avaient donné l’alerte. La brigade de sûreté urbaine d’Aubenas est en charge de l’enquête. Une autopsie est prévue. Elle devrait déterminer plus exactement les circonstances de ce drame.