Une frange de la mouvance présidentielle lave son linge devant le Procureur

Pendant que le leader de la coalition Manko Taxawu Senegaal sillonne la cité du rail, une frange de la mouvance présidentielle de Thiès lave son linge sale devant le Procureur. En effet le responsable Ousseynou Diouf, par ailleurs coordonnateur de la Fédération des Organisations Républicaines de Thiès (Fort a saisi le Procureur d'une plainte contre Abdoulaye Sow, Mamadou Mbaye et Cie pour usurpation de fonction, trafic d'influence, association de malfaiteurs, tentative de déstabilisation de la fédération de mouvements au service du Président et diffamation concernant les billets pour la Mecque offerts par le Président de la République.



En effet, les responsables de la Fort visés par la plainte ont récemment réuni les membres pour mettre en place un nouveau bureau dont le coordonnateur est Abdoulaye Sow en lieu et place d'Ousseynou Diouf. Ce qui n'a pas été du goût de ce dernier, qui a crie à la manipulation. Cette situation est la conséquence de la récente audience au Palais entre le Président Macky Sall et certains responsables de l'Apr et de mouvements de soutien.



Selon Ousseynou Diouf, il avait dénoncé la manière dont les responsables ayant participé à la rencontre ont été choisis. Depuis lors, Abdoulaye Sow est manipulé pour s'attaquer à lui. "C'est ce qui a abouti au renouvellement du bureau de la FORT. Une version différente de celle donnée par Mamadou Mbaye chargé de communication de la fédération, qui avait déclaré à la suite de la mise en place du nouveau bureau qu'il était clairement indiqué que la coordination était tournante avec une durée de 6 mois. Et selon lui, le mandat l'Ousseynou Diouf a expiré depuis le mois de juin et il fallait procéder au renouvellement.



L'As