Une grotte géante découverte sur la Lune Des chercheurs de l'agence d'exploration spatiale japonaise (Jaxa), ont repéré une immense cavité souterraine de 50 km de long sur la Lune.

Des données prises par la sonde japonaise d'observation lunaire SELENE ont confirmé l'existence de cette grotte supposée être un ancien tunnel de lave volcanique vieux de 3,5 milliards d'années, large de 100 mètres, mais long de 50 kilomètres. «Nous pensions que de tels endroits existaient (...), mais cela n'avait pas encore été confirmé jusqu'à présent», a déclaré jeudi Junichi Haruyama, un chercheur de la Jaxa.

Situé sous la zone des collines Marius, cet immense tunnel pourrait protéger des astronautes des fortes variations de température et de dangereuses radiations auxquelles ils seraient exposés à la surface lunaire, a ajouté M. Haruyama. «Nous n'avons pas encore vu l'intérieur de la grotte elle-même, donc il y a fort à parier que son exploration fournira de plus amples détails», a-t-il ajouté.

Ambitions japonaises

Le Japon a annoncé en juin son intention d'envoyer un astronaute sur la Lune vers 2030. Ce serait une première pour le pays, dont les astronautes se sont jusqu'à présent limités à des séjours sur la Station spatiale internationale (ISS). Le projet consistera dans un premier temps, à participer à une mission de la Nasa, visant à construire une station spatiale en orbite autour de la Lune en 2025.

Les États-Unis veulent retourner sur la Lune, dans le cadre d'un programme de plus long terme, visant à envoyer des astronautes sur Mars dans les années 2030, avec le concours d'autres agences spatiales.

