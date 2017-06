Une jeune femme giflée dans un bus parce qu'elle portait un short en période de Ramadan

En Turquie, une femme de 21 ans a été violemment agressée, mercredi 14 juin, dans un bus d'Istanbul par un homme qui lui aurait reproché de porter un short pendant le Ramadan. La vidéo, diffusée sur la

page Facebook d'un site d'information turc, crée la polémique après que l'auteur de l'agression a été libéré le jour de son arrestation, en attente d'une enquête plus approfondie.



Selon le Hürriyet Daily News (en anglais), l'homme qui descendait du bus, a demandé à la jeune femme, une étudiante de 21 ans, si elle n'avait pas honte de s'habiller de cette manière, avant de la gifler. Sur les images filmées par une caméra de surveillance, on voit alors la jeune femme se lever pour poursuivre son agresseur, qui la frappe à nouveau.



Melisa Sağlam a porté plainte contre son assaillant. "Je ne cherche pas à discréditer le Ramadan, l'Islam ou diffamer la religion. Cette personne m'a attaquée, m'a harcelée et m'a frappée. Tout le monde dans le bus a regardé, y compris le conducteur, mais personne n'est intervenu", a-t-elle déclaré, interrogée par le Hürriyet Daily News.



