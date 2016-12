Une jeune femme meurt dans un accident d'hélicoptère le jour de son mariage

Cela devait être le plus beau jour de sa vie. Rosemeire, une infirmière brésilienne de 31 ans, voulait faire une entrée spectaculaire à son mariage. Elle avait décidé de surprendre son fiancé, Udirley Narques Damasceno, avec une arrivée inoubliable. Hélas... Elle avait donc tout organisé pour rejoindre la célébration en hélicoptère. Emue et excitée, la jeune femme avait pris place dans l'appareil vêtue de sa robe virginale et de son voile, impatiente d'étonner son chéri et leurs trois cents invités.



Mais la surprise s'est littéralement muée en tragédie lorsque l'hélicoptère s'est crashé à quelques kilomètres de l'église où devait se tenir la cérémonie. Tous les passagers ont été tués sur le coup : la mariée, son frère Silvano mais aussi la photographe de mariage, qui était enceinte de six mois, ainsi que le pilote, Peterson Pinheiro.



"Il a le cœur brisé"



Le futur époux, qui attendait sa femme et n'était même pas informé de ce vol, a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait devant l'autel... "Il était complètement sous le choc et ne parvenait pas à parler. Il a le cœur brisé", a raconté un témoin. Une enquête est en cours, mais il semble que le mauvais temps soit à l'origine de ce terrible accident.



source: fr.news.