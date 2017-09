Une jeune mère tabasse violemment son bébé de 8 mois, la sentence que le juge lui a donnée, est révoltante ! Une mère qui a frappé sa fille de 8 mois avec un instrument de cuisine a quitté la cour libre, avec un sursis de bonne conduite, alors que le juge disait que les blessures du bébé guériraient.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2017 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

Lorien Norman, 26 ans, d'Adelaide en Australie, a plaidé coupable aux blessures causées à son enfant avec une cuillère trouée. Même si ces accusations peuvent mener à 13 ans de prison, Norman n’a pas passé un seul jour derrière les barreaux. Elle écope d’une probation de bonne conduite de 2 ans et a dû payer 500$ d’amende.



Le juge Jack Costello a dit à Norman que si elle suivait les ordres de son officier de probation et ne récidivait pas pendant deux ans, elle ne passerait pas les 10 mois de prison minimum derrière les barreaux. Il a aussi mentionné qu’il ne s’agissait pas du pire cas qu’il ait vu.



Quant au père de la petite Evie, Shane McMahon, celui-ci n’arrive pas à y croire.

« Je suis dégoûté. Je suis sans voix. J’ai élevé ces filles seul et elle reçoit 10 mois de sentence qui mène à un maximum de 13 ans ! Où est la justice d’Evie !? »



C’est le 1er octobre 2016 que Norman a appelé la police menaçant de lancer sa fille Evie du balcon. À leur arrivée, ils ont remarqué la présence d’ecchymoses sur le visage de l’enfant et ont emmené la mère et le bébé à l’hôpital. Là-bas, le pédiatre a dénombré 8 coups au visage et au cœur.



