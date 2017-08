Une journaliste sauve un chauffeur routier en direct

Brandi Smith est devenue une héroïne, en direct sous les yeux de milliers de téléspectateurs, dimanche. Alors que la tempête Harvey fait rage au Texas et que les locaux de la chaîne pour laquelle elle travaille, KHOU11, à Houston, sont complètement inondés, cette journaliste, accompagnée de son caméraman, a hélé les secours pour venir en aide à un chauffeur routier, coincé dans son véhicule, alors que la boue menaçait de rentrer dans la cabine. Il s’en est fallu de peu pour que le malheureux meure noyé.



Un épisode que les Texans ont pu suivre en direct à la télévision: tout est bien qui finit bien, le chauffeur a pu rejoindre la terre ferme, pour étreindre les journalistes et les remercier chaleureusement de lui avoir sauvé la vie.



«Je veux apporter ma pierre»



Cet type d’acte de solidarité n’est pas un cas isolé. Depuis le début de la tempête, toutes les bonnes volontés sont mobilisées. Ainsi, Bryan Curtis n’a pas hésité à sortir son scooter des mers pour secourir les personnes bloquées par la brusque montée des eaux. «À dire vrai, en ce moment, je ne pense même pas à moi. C'est juste que les gens ont besoin d'aide», confie-t-il. «Je suis là pour les aider, je veux apporter ma pierre».



Le cumul total des précipitations pourrait atteindre 127 cm d'ici jeudi, d'après le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC). L'ouragan Harvey, le plus puissant à frapper le Texas depuis 1961, a frappé la côte texane vendredi soir, avant de redevenir tempête. Il a fait au moins trois morts alors que des zones entières restent encore inaccessibles.



«Nous passons au peigne fin les quartiers et lançons des appels avec des haut-parleurs pour attirer l'attention des gens et leur demander "hé, vous êtes prêts à évacuer?"», explique un policier local, Alan Rosen, à la télévision locale KTRK TV



Chaîne humaine

En pleine nuit, samedi, une patrouille a aperçu un homme accroché à un arbre. Les policiers ont alors formé une chaîne humaine au travers d'un bayou pour lui venir en aide. Une photo du rescapé, tout sourire, a ensuite été postée sur le fil Twitter de la police locale.



Le bateau reste souvent le seul moyen pour aller chercher ceux que l'eau a coupé du monde. James Lofton, un habitant de la banlieue de Spring Valley, a ainsi multiplié les allers et retours avec le sien pour convoyer les résidents d'un hôtel voisin, l'Omni. «Nous avons transporté les gens depuis l'Omni pendant tout l'après-midi», a-t-il expliqué.











Des hélicoptères ont effectué les sauvetages les plus spectaculaires, en hélitreuillant des habitants échoués dans les étages supérieurs de leurs maisons. La chaîne ABC locale a ainsi filmé un père et son fils âgé de six ans, tous deux prénommés Jeremiah, escalader de justesse une fenêtre pour se glisser dans une nacelle de fortune qui se balançait depuis un hélicoptère, avec chacun un sac sur le dos. «C'est tout ce qui nous reste», lance le père, «nous remercions Dieu, nous remercions Dieu».





(MC/L'essentiel/AFP)