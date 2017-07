Une lettre du rappeur Tupac sur sa rupture avec Madonna mise en vente

Leur liaison était restée très discrète. Tupac Shakur, grand nom du rap américain tué en 1996, a mis fin à sa relation avec Madonna parce qu'il craignait qu'une liaison avec la superstar blanche de la pop ne nuise à son image, révèle une de ses lettres qui vient d'être rendue publique par le site TMZ (en anglais) et qui sera mise en vente à partir du 19 juillet par la maison d'enchères Gotta Have Rock and Roll.



Dans cette missive datée de janvier 1995, Tupac dit à la chanteuse, qui n'a dévoilé cette brève liaison qu'en 2015 : "Je n'ai jamais voulu te faire de mal". "Etre vue avec un homme noir ne ferait aucun mal à ta carrière, au contraire, ça pourrait même te faire apparaître bien plus ouverte et passionnante", écrit Tupac Shakur, avec soin sur du papier à lignes.



"Ces mots m'ont vraiment blessé"



"Mais pour moi, au moins d'après l'idée que j'avais alors de mon 'image', ça serait revenu à laisser tomber la moitié des gens qui m'ont aidé à devenir ce que je pensais que j'étais", poursuivait le rappeur. Une référence probable à son nouveau statut dans le monde du gansta rap, avec ses chansons dénonçant les brutalités policières et d'autres sujets inquiétant particulièrement les Noirs américains.



Dans sa lettre, il confie aussi à Madonna avoir lu une interview où elle déclarait: "'Je suis tout à fait pour réinsérer tous les rappeurs et les basketteurs' ou quelque chose comme ça". "Ces mots m'ont vraiment blessé", avait-il confié. Peu après sa rupture avec Madonna, Tupac Shakur avait été incarcéré pour des accusations, qu'il rejetait, d'agression sexuelle. Sorti de prison avec une image encore plus affirmée de roi du gangsta rap, il a été tué par balle l'année suivante à 25 ans dans des circonstances toujours mystérieuses.



Pendant deux décennies, peu avait entendu parler de la liaison entre Madonna (58 ans de nos jours) et Tupac Shakur. Mais en 2015, la chanteuse en a parlé ouvertement pour justifier son apparition marquée par des propos grossiers en mars 1994 dans la célèbre émission américaine de David Letterman. "J'étais avec Tupac Shakur à ce moment-là, et le truc c'est qu'il m'avait remontée contre la vie en général. Alors quand je suis allée dans cette émission, je me sentais assez gangsta", a-t-elle expliqué au présentateur radio Howard Stern, presque vingt ans plus tard.



source:francetvinfo