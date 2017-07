Une maman poste une photo de son bébé avec un piercing sur la joue: face au bad buzz, elle explique son geste

La mère du bébé a publié sur Facebook une photo de sa petite fille avec un piercing sur la joue. Attention, cette photo n’est pas du tout ce que vous croyez…La semaine dernière, le média britannique Mirror révèlait qu’Enedina Vance a posté une photo de sa fille tout sourire. Jusque-là rien d’exceptionnel si ce n’est que le nourrisson a un piercing à la joue gauche. À côté de la photo, elle ajoute un commentaire provocateur : « J’ai fait percer la joue de ma petite fille. C’est trop mignon non ? Sachez qu’elle va adorer ! Elle me remerciera plus tard. Et si elle ne l’aime pas, elle pourra l’enlever. Pas besoin d’en faire toute une histoire. Je suis le parent, elle est mon enfant. Je fais ce que je veux. »

