Une mère a été condamnée dans l’Indiana à 130 ans de prison pour la mort de ses deux enfant

C’est jeudi matin qu’Amber Pasztor a appris sa peine. La jeune femme a été condamnée par un tribunal de l’Indiana à 130 ans de prison et à une obligation de suivre des soins psychologiques avant d’être incarcérée, pour le meurtre de ses deux enfants, indique CBS. Lilliana Hernandez, 7 ans, et Rene Pasztor, 6 ans, ont été tués en septembre dernier, étouffés à mort à l’arrière d’une voiture volée. Elle avait enlevé ses enfants après une visite chez son ancien compagnon, les autorités avaient alors lancé une Alerte enlèvement. C’est dans le Michigan que la famille a été retrouvée.



Dans une interview à WANE, en octobre dernier, elle a expliqué avoir tué son fils et sa fille pour «qu’ils soient en sécurité et qu’ils aillent au Paradis». «Ils étaient entre de bonnes mains (chez leur père, ndlr) mais je ne pense pas qu’ils étaient en sécurité. Mes enfants sont à un meilleur endroit à présent… ils sont au Paradis. Ils n’ont plus à s’en faire», a-t-elle raconté. Elle a également glissé n'avoir pas eu la force de tirer sur eux, préférant donc les étouffer.



«Je ne doute pas que vous soyez désolée, mais cela n’enlève en rien l’acte horrible que vous avez perpétré», a déclaré le juge Michael Christofeno. Amber Pasztor a été jugée apte à un procès malgré les analyses phycologiques qui ont révélé qu’elle souffrait de troubles bipolaires schizophréniques.



Elle a également tué son voisin



En plus de ses deux enfants, la mère a également abattu son voisin de 66 ans, Franck Macomber. Amber Pasztor a raconté avoir préparé son plan plusieurs jours avant de passer à l’acte, lorsqu’elle a proposé de faire du camping avec lui et d’avoir des relations sexuelles. Une fois dans une zone abandonnée et boisée de Wallen Road, elle lui a tiré dessus avec l’arme de ce dernier, afin de lui voler sa voiture. Elle a ensuite jeté le pistolet dans une rivière du Michigan puis tué ses enfants.



