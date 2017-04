Une mère, dont la jambe est mutilée, a rejoint la campagne "Models of Diversity" Une femme, dont la jambe a quasiment été sectionnée lors d’un accident survenu alors qu’elle était enfant, est devenue mannequin.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Claudina Vega, originaire d’Aurora, dans le Colorado, n’avait jamais montré sa jambe depuis l’accident de voiture survenu alors qu’elle n’avait que 5 ans. Après que sa mère ait perdu le contrôle de son véhicule, celui-ci avait fait de nombreux tonneaux avant de s’écraser contre un arbre à Mexico.



La famille de Claudina a survécu, mais sa jambe a presque été sectionnée par une machette qui se trouvait dans le véhicule, et alors que les médecins voulaient l’amputer, son grand-père ne l’avait pas autorisé. Depuis, l’ancienne institutrice aujourd’hui âgée de 27 ans a subi plus de 20 opérations chirurgicales afin de retirer les tissus infectés et d’empêcher sa jambe saine de grandir plus que l’autre.



Elle a également passé une grande partie de sa vie à cacher cette défiguration de peur que les gens se moquent d’elle.

« J’avais peur [de montrer ma jambe] », a déclaré Claudina Vega à Yahoo Beauté, précisant qu’à l’exception de sa famille et de son mari, personne n’était autorisé à la voir. « Quand j’ai rencontré mon mari, il m’a dit qu’il m’aimait et qu’il se fichait de mon apparence. »

Photo : Ginny Haupert/Carers News La semaine dernière, Claudina Vega a vu sur Facebook une annonce publiée par Models of Diversity, une campagne britannique qui met en vedette des mannequins qui ne correspondent pas aux standards de beauté habituels, et, poussée par un désir de d’inculquer la confiance en soi à son fils de 4 ans, Claudina a décidé de participer à une séance photo. « Je voulais me sentir mieux avec moi-même et inspirer les autres », a-t-elle déclaré. « Le photographe m’a mise à l’aise et m’a rendue très jolie, je me suis tellement amusée que j’ai fini par oublier ma jambe. »

Quelques jours après avoir proposé ses photos, Claudina a signé un contrat avec Models of Diversity afin de devenir leur ambassadrice. « Je ne sais pas encore en quoi consisteront mes fonctions, mais j’espère représenter les mannequins de tous types et promouvoir la diversité », a-t-elle ajouté.

Mais Claudina Vega est déjà une source d’inspiration. « Je reçois des messages de gens qui me disent que je suis forte et que si je peux montrer [mes jambes], alors ils peuvent également montrer leurs imperfections », a-t-elle déclaré. Mais la meilleure récompense de son expérience restera la suivante : « J’ai appris à m’aimer ».

Yahoo Beauté



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook