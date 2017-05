Une mère et sa fille dépensent 115 000$ en chirurgie, mais le résultat est affreux, jetez un coup d'oeil !

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Kayla et Georgina Clarke vivent dans la petite ville de Rugby, en Angleterre. Kayla a 20 ans et Georgina en a 38, c'est la mère de Kayla. Elles ont une dépendance commune: la chirurgie esthétique. En effet, depuis quelques années le duo a dépensé plus de 55 000 livres sterling, c'est l'équivalent de 115 000 dollars canadiens ou 41 416 500 francs Cfa !



Sa mère affirme que cela ne la dérange aucunement que sa fille exerce ces métiers et qu'elle en est fière. Elle est fière que sa fille soit comme ça et elle était très heureuse lorsque sa fille lui a annoncé qu'elle voulait utiliser des injections de botox pour se faire gonfler les lèvres et d'autres parties de son corps.

De plus, la mère ajoute qu'elle est très heureuse que sa fille soit aussi généreuse avec elle afin de lui payer ses opérations, elle affirme qu'elle a réalisé tous ses rêves.

Le duo mentionne qu'il leur est rendu impossible de se passer de la chirurgie esthétique et du bronzage artificiel, une activité dans laquelle elles dépensent plus de 10 000$ annuellement.

Maintenant regardons à quoi elles ressemblent, mais tout d'abord voici une photo de la véritable Kayla Price, une très belle femme:

Ici nous pouvons voir la maman et la fille avant toute chirurgie:

Puis boom, le mal est fait:



