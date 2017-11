Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une mère et son fils découvrent qu'ils ont tous les deux le cancer, à quelques mois d'intervalle Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| À quelques semaines d'intervalle, Amanda et son fils Abraham découvrent qu'ils ont tous les deux le cancer.

Vers la fin février, Abraham est emmené chez un médecin car sa maman pense qu'il souffre d'un simple rhume.

La réalité est beaucoup plus inquiétante. Après plusieurs tests, les médecins découvrent que le jeune garçon souffre en réalité d'une leucémie lymphoblastique.

"En un jour, il est passé d'un rhume à une leucémie" déclare sa mère Amanda.

Quand Abraham commence les traitements, les médecins constatent qu'il ne répond malheureusement pas bien à la chimiothérapie.

Ils découvrent qu'il souffre d'une deuxième forme de leucémie, d'une leucémie myéloïde.

Morte d'inquiétude, sa mère Amanda passe une nuit épouvantable à l'hôpital. Mais la situation va encore s'aggraver.

En juin, les médecins découvrent une bosse dans le sein gauche d'Amanda. Elle souffre elle aussi d'un cancer du sein.

Au total, son traitement de chimiothérapie s'étalera sur huit sessions. Elle subira également une opération de tumorectomie l'année prochaine.

Mais pour Abraham, ce sera plus long. Le traitement du jeune garçon durera deux ans au total.

Malgré ces malheurs, Amanda et son fils tentent de prendre la vie du bon côté.

"Nous formons une équipe liée par un lien spécial" explique Amanda, avant d'ajouter "Nous essayons de rire et de garder le moral mais la réalité est que tout ceci est terrifiant".

"Nous devons aller de l'avant, nous n'avons pas d'autre choix" déclare la mère de famille.

Amanda vit à Salto del Negro près de Malaga en Espagne avec ses deux enfants.

À cause de sa maladie, elle a dû arrêter de travailler et la famille a du mal à joindre les deux bouts.

Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses proches qui ont organisé une collecte pour eux.

On leur souhaite bon courage!





