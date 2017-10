Une mère poignarde les violeurs de sa fille, la justice l'acquitte

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

En Afrique du Sud, une femme poignarde à mort les violeurs de sa fille de 27 ans. La justice a décidé d'abandonner les accusations de meurtre et tentative de meurtre à son encontre.

L'affaire a fait les gros titres des journaux en Afrique du Sud et a trouvé écho jusqu'en Europe. Une mère de famille, surnommée "Lion Mama" a poignardé trois hommes violant sa fille, dans la province de Eastern Cap. Arrêtée, elle sera finalement acquittée par la justice. Les accusations de meurtre et de tentative de meurtre ont été abandonnées. Le procureur lui-même "a refusé de poursuivre l'affaire contre la femme" compte tenu des preuves contenues dans le dossier", explique un porte-parole.

C'est un voisin qui avait prévenu la mère de la jeune fille de 27 ans. Il raconte l'avoir vue se faire traîner dans une maison abandonnée par trois hommes, menacée par un couteau. La maman a immédiatement prévenu la police mais ne voyant personne arriver, elle a décidé de se rendre sur les lieux, armée elle-même d'un couteau de cuisine. Sur place, elle entend les cris de sa fille, et la retrouve à moitié nue. "Quand je suis arrivée, j'ai demandé aux hommes ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient tous nus", se confie la mère à Independant Media. "J'étais armée d'un couteau pour me protéger. J'ai poignardé le premier, j'ai poignardé le deuxième et j'ai poignardé le troisième pendant qu'il essayait de fuir".

"Je me serais jetée sur un lion pour protéger ma fille" L'un des hommes est mort sur place, les deux autres dans un état grave. La police sud-africaine déclare avoir trouvé la mère trempée de sang, réconfortant sa fille. "Tout ce que je voulais, c'était protéger ma fille", a-t-elle dit à News24. "Je me serais jetée sur un lion pour protéger ma fille, et je suis sûre que de nombreuses mères auraient fait de même", a-t-elle ajouté.



De nombreuses voix se sont élevées pour soutenir la mère de 56 ans, une campagne avait été lancée pour financer les frais juridiques et deux avocats ont même proposé d'offrir leurs services gratuitement pour défendre la "Mama Lion".



"J'apprécie vraiment tout le soutien que j'ai reçu. Cela m'a rendue forte", remercie la mère. Les deux violeurs survivants ont été accusés de viol et seront jugés cette semaine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook