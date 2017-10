Une mère qui traîne son fils avec une laisse, choque tous les passants dans la rue Une vidéo d'une mère trainant son fils par la laisse à Liverpool a choqué les internautes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2017 à 17:46 | | 0 commentaire(s)|

Sur la vidéo filmée par un témoin, on voit le garçon qui semble très jeune, recroquevillé sur lui-même alors qu'il est tiré par sa mère.

"L'enfant est tombé mais la mère continuait à avancer. Ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça pour être honnête mais cela nous a beaucoup choqué" raconte Joe Cain qui a filmé la scène.

"Personne ne savait quoi dire ni quoi faire. La mère s'est retourné, a regardé l'enfant et elle a continué. C'était difficile à voir" ajoute le témoin de la scène.

Voici la vidéo:



Interrogée par la presse, la mère de famille a affirmé qu'elle n'était pas une mauvaise mère.

"Mon fils est autiste et il a des crises et se jette par terre" explique-t-elle avant d'ajouter que "le tirer de cette manière, est la seule façon de le faire avancer".

"Tout le monde me regardait comme si mon fils n'était pas normal. Il est normal, il est juste autiste" indique la mère de famille.

"Les gens jugent sans savoir ce que c'est d'élever un enfant autiste. Il a beaucoup de crises et je sors assez peu souvent" conclut-elle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook