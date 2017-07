Une minute de silence, Yakham Mbaye vous fait le bilan

Le Pudc, le Promovilles, le Puma, les Bourses de sécurité familiales, la Couverture maladie universelle, le programme de modernisation des cités religieuses sont les principaux programmes que le Gouvernement a édités dans un livre blanc sur les réalisations du Président Macky Sall.



Le porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la Communication, respectivement Seydou Guèye et Yakham Mbaye, ont présenté le vendredi 07 juillet à la presse, le livre blanc des réalisations du Gouvernement, un document de référence de près de 200 pages, intitulé "Sénégal émergent 2012-2017, le Grand Bond". M. Yakham Mbaye a expliqué que la vision du Président Macky Sall dépasse le cadre théorique et, est centrée sur l’action à travers le programme décliné par le Pse.

