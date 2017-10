Une nouvelle alliance syndicale dans la Santé: Mballo Dia Thiam et Cie lancent 'And Guesseum'

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2017 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

Deux centrales syndicales sénégalaises, dont le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS), ont annoncé avoir décidé de mettre sur pied une structure commune dénommée Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale du Sénégal (ASAS/And Guesseum).



Cette "alliance historique" implique également le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM), ont indiqué les initiateurs de ce nouveau regroupement syndical, mercredi, à Dakar, au cours d’une rencontre avec des journalistes.



"Aujourd’hui, force est de reconnaître que pour aboutir à une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs de notre pays, les syndicats doivent allier leurs forces, faire bloc, pour enfin réussir leur mission principale, c’est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs", a déclaré le secrétaire général du SUTSAS, Mballo Dia Thiam.



Le SUSTSAS et le SUDTM "croient fermement que donner une priorité à cette alliance, c’est créer des cadres et des mécanismes de concertation viables et durables au sein d’espaces d’échanges stabilisés’’, a soutenu M. Thiam, porté à la tête de la nouvelle structure regroupant ces deux syndicats.



Il rappelle que "le syndicalisme doit être un levier de promotion sociale pour les travailleurs dans des conditions décentes de travail et d’environnement".



Dans cette perspective, la nouvelle structure se veut une "niche de clarté, de démocratie, de confiance mutuelle et de solidarité au seul bénéfice des travailleurs de la santé et de l’action sociale et du système dans son intégralité", a ajouté Mballo Dia Thiam.



La nouvelle alliance compte également offrir "un cadre permanent de veille et de lutte au service exclusif des travailleurs officiant aussi bien dans l’administration centrale que dans les collectivités locales", a indiqué son président.



Mballo Dia Thiam explique que la mobilisation sociale "sera le canal par le lequel l’ASAS entend fonder sa démarche aussi bien pour la défense des acquis dans le secteur de la santé et de l’action sociale que pour la conquête de nouveaux avantages, pouvant améliorer les conditions de travail et les conditions sociales d’existence de ses mandants".



Selon Mballo Dia Thiam, la nouvelle instance prévoit "une tournée nationale pour tâter le pouls de la base et l’inviter à se préparer pour répondre "présent" chaque fois que de besoin, lorsqu’il s’agira de défendre les travailleurs et le système de santé".





APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook