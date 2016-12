Une nouvelle mise en demeure servie : La Crei reprend du service après un long silence. Alors qu'elle n'en a pas encore fini avec les dossiers Aïda Ndiongue et Abdoulaye Baldé, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) a décidé d'ouvrir un autre dossier sur l’affaire des 150 millions de FCFA volé chez le commandant Djadji Ba

Jeudi 22 Décembre 2016

Le Procureur spécial de la Crei a servi une mise en demeure à l'ancien chef du Bureau des Douanes de Dakar-Pétrole, le commandant Diadji Ba.



Victime d’un cambriolage à son domicile sise aux Almadies au mois de novembre 2013, Le commandant Diadji Ba s’est vu dérobé une somme de 150 millions de FCFA. A l’époque, son ministre de tutelle, le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Bâ, avait ainsi ordonné la suspension du douanier et avait demandé un «rapport circonstancié» sur cette importante somme d’argent volée chez lui.



Quant au Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, il avait saisi la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (Crei), histoire d'établir ou d'infirmer la licéité de l’origine des cent cinquante (150) millions de FCFA dérobés chez le douanier.



Le commandant Diadji Bâ a donc 30 jours pour justifier l'origine licite des 150 millions.

Nous y reviendrons pour plus d’information.



