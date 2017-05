Une présentatrice télé apprend la mort de son mari en direct

Une journaliste présentait son journal samedi à la télévision indienne lorsqu’une information de dernière minute lui est parvenue.



Une collision entre deux voitures s’était produite, faisant trois morts et deux blessés.

Au téléphone, son correspondant n’a pas révélé le nom des trois victimes, mais a donné plus de détails sur l’accident.



En apprenant le lieu, l’heure, le type de véhicule et le nombre de personnes dans ce drame, la présentatrice a compris que son mari était impliqué dans l’accident et qu’il était décédé.



Impressionnante de sang-froid, la jeune femme de 28 ans a gardé l’antenne pendant une dizaine de minutes, avant de s’effondrer en larmes une fois les caméras éteintes.



Cela faisait 18 mois que cette maman d’un enfant était mariée avec son époux.



Source : www.hindustantimes.com