Une rébellion à l'APR aboutit à la naissance d'une CIA

Rédigé par la rédaction le 2 Juin 2017 à 10:45 | Lu 374 fois

La Cellule Initiatives et Alerte CIA vient d'être portée sur les fonds baptismaux par des cardes du parti au pouvoir APR. dans ce face à face avec la presse, les républicains déplorent la communication gouvernemental, et le comportement de certains de leurs camarades. En effet, Lamine Bara Gaye et ses collègues se veut le porte drapeau des réalisations de leur mentor et président de la République Macky Sall.