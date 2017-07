Une reine de beauté filme en direct, sa propre mort

Deux jeunes femmes ukrainiennes ont trouvé la mort dans un accident de la route, la semaine dernière. Sofia Magerko, 16 ans, était en train de filmer quand la BMW de son amie de 24 ans, Dasha Medvedeva, s'est encastrée contre un poteau. La scène a été filmée en direct sur Instagram.



Sofia a été tuée sur le coup. Dasha est décédée sur le chemin de l'hôpital. Sofia était une célébrité locale puisqu'elle avait remportée l'élection de Miss de la ville d'Izyum. Sur la vidéo, où elle boit de l'alcool et crie sa joie de vivre, elle répète qu'elle est en train de profiter de la vie.



Mais quelques secondes plus tard, c'est le drame. Alors que les deux jeunes filles s'amusaient, le situation dérape totalement et on comprend qu'il y a eu un accident. L'image devient saccadée -le téléphone ayant sans douté été projeté dans l'habitacle- et un silence de mort de se fait entendre à l'intérieur de la voiture.



Peu après, on entend alors la voix d'un homme qui vient porter assistance aux deux victimes. C'est lui qui a averti les secours. Malheureusement, cela n'a pas suffi à sauver les deux jeunes femmes.



