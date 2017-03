Une sénatrice démocrate redoutée: "Trump démissionnera bientôt"

"Donald Trump démissionnera bientôt". La phrase a été lâchée par Dianne Feinstein, une sénatrice démocrate tant redoutée que redoutable aux États-Unis. La "powerlady" laisse sous-entendre qu'elle en sait bien plus qu'elle ne le dévoile pour le moment.



Dianne Feinstein suggère que Donald Trump quittera ses fonctions de président des États-Unis de lui-même avant qu'il ne soit contraint de le faire. "Donald Trump démissionnera bientôt", assure la "powerlady".



L'élue de Californie a fait cette déclaration fracassante après que des manifestants lui ont demandé à Los Angeles pourquoi le Congrès ne faisait rien pour expulser le magnat de l'immobilier hors de la Maison-Blanche.



"La mamie qui fait peur au CIA"



"Nous savons qu'il viole la loi au quotidien, il est de connivence avec la Russie et il viole la Constitution. Comment pouvons-nous l'expulser de la Maison Blanche", a demandé un citoyen américain très engagé à Dianne Feinstein



Dianna Feinstein (83 ans) est une sénatrice très respectée aux États-Unis. Redoutée et redoutable, elle est devenue la première femme à présider une cérémonie d'investiture d'un président américain. Elle préside également la prestigieuse commission sénatoriale dédiée à la surveillance des services de renseignements. "C'est La mamie qui fait peur au CIA". L'ancienne unique femme maire de San Francisco laisse sous-entendre qu'elle en sait bien plus qu'elle ne le dévoile pour le moment.



Michael Moore



"Avec beaucoup d'autres personnes, nous sommes en train d'enquêter. Je pense qu'il démissionnera bientôt de lui-même", lui a rétorqué Dianne Feinstein, selon The Independent. En revanche, cette supportrice de Barack Obama a préféré ne faire aucun commentaire sur les éventuels conflits d'intérêts entre Donald Trump et son empire. "Je ne peux rien dire à ce sujet aujourd'hui", a-t-elle dit.



Dianne Feinstein n'est pas la seule à imaginer que Donald Trump quittera ses fonctions bien avant la fin de son mandat. Le réalisateur américain Michael Moore, qui avait prédit le triomphe du magnat de l'immobilier, avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines.