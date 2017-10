Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une sérénade pour Amber Rose à l’occasion de son anniversaire Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Récemment, 21 Savage le rappeur et petit ami d’Amber Rose était en spectacle à l’occasion du Rolling Loud Festival à Mountain View 2017 en Californie. Selon nos confrères de TMZ, le rappeur a profité de cette occasion à la fin du spectacle, pour chanter une sérénade par son amoureuse, qui fêtait une année de plus.

Une manière bien particulière de souhaiter Joyeux anniversaire à celle qu’il aime. Il faut dire que l’ex de Wiz Khalifa est née un 21 Octobre . Après avoir exécuté cette belle sérénade, les deux tourtereaux sont allés poursuivre la fête de l’anniversaire de la bimbo dans un lieu privé.

L’une des particularités de ce couple, c’est la différence d’âge. Alors qu’Amber Rose soufflait sur sa 34e bougie, son petit ami le rappeur 21 Savage a soufflé sur sa 25e, il n’y a pas longtemps. Donc entre l’ex- de Wiz Khalifa et son amoureux de rappeur, la différence d’âge est de 9 ans.

Rappelons qu’Amber Rose et 21 Savage se sont mis ensemble depuis cet été, après sa rupture avec Wiz Khalifa avec qui elle a eu un enfant. Le 27 août dernier, 21 Savage a été aperçu aux 2017 MTV VIdeo Music Awards avec une bague de promesse d’une valeur de 50 000 $ achetée par Amber.

D’après TMZ, cette bague est faite de 1100 pierres. Il s’agit précisément des pierres en diamants et de rubis. La bague porte le message «Loyalty 21». Cette bague annonce t-elle des fiançailles très prochainement? Seul l’avenir nous le dira. Pour l’heure les deux tourtereaux vivent paisiblement leur relation amoureuse de manière intense.





