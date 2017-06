Une sprinteuse enceinte aux championnats des Etats-Unis

Alysia Montano a fait sensation lors des championnats des Etats-Unis, en courant son 800 m par 43 degrés... en étant enceinte de 5 mois.



La chaleur était étouffante à Sacramento, où le thermomètre affichait près de 43 degrés. Cela n'a pourtant pas empêché Alysia Montano de s'aligner sur 800 m alors qu'elle est enceinte de 5 mois.



Elle a terminé à la dernière place de sa série, avec un temps de 2'21"40. En 2013, elle avait obtenu une belle 4e place aux Mondiaux de Moscou. Un an plus tôt, elle avait décroché la cinquième place aux Jeux Olympiques de Londres. Cette fois, l'essentiel était ailleurs.



"C'était génial! Je voulais montrer qu'une grossesse n'empêchait pas la pratique de son métier", a-t-elle expliqué, satisfaite, précisant s'être inspiré du film "Wonder Woman". Gal Gadot, l'actrice principale, a tourné le long-métrage en étant enceinte de cinq mois elle aussi. "Quand on m'a dit qu'elle avait tourné la moitié du film en étant enceinte de cinq mois, j'ai décidé de m'inscrire pour les Championnats des Etats-Unis".



Une première en 2014

"J'ai fait attention avant la course à boire beaucoup, ce que des femmes enceintes ne peuvent pas toujours faire dans d'autres parties du monde où il fait beaucoup plus chaud que cela. Nous avons tellement de chance de vivre ici en Amérique. Deux tours de piste sous la chaleur, honnêtement, ce n'est rien", a-t-elle ajouté, des propos relayés par 24heures.ch.



Ce n'est pas la première fois que Montano participe à une course enceinte. En 2014, elle s'était même présentée aux championnats américains après 8 mois de grossesse. A l'époque déjà, son histoire avait beaucoup fait parler.