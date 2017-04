Une star de téléréalité de 27 ans se tire une balle en pleine tête en présence de ses amis

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 21:57 | | 0 commentaire(s)|

Clay Adler a participé à deux saisons d’une émission de télé-réalité américaine, mais il s’est récemment donné la mort devant plusieurs de ses proches.

Clay Adler avait caressé le rêve de conquérir Hollywood. À ses débuts, il était d’ailleurs proche de la désormais célèbre Jennifer Lawrence. Mais tous deux ont connu des destins bien différents. Elle est devenue une superstar, tandis que lui espérait se démarquer en participant à une émission de télé-réalité.



Deux saisons durant, il est apparu avec d’autres jeunes gens dans Newport Habor : The Real Orange County, un programme qui n’a finalement pas connu le succès. Sa carrière n’a pas décollé après et il a vite été oublié des téléspectateurs. Il revient toutefois à la une de l’actualité pour des raisons tragiques. À 27 ans, Clay Adler s’est tué, en se tirant une balle en pleine tête, nous apprend TMZ.

Le jeune homme s’était rendu avec des amis dans le désert il y a quelques jours, pour une session de tir. Au beau milieu de la séance, Clay Adler a pointé son arme à feu vers lui-même et a tiré. Il est mort le lendemain, à l’hôpital, des suites de sa blessure. Il avait par le passé souffert de problèmes psychologiques, ont révélé les autorités pour tenter d’expliquer son geste. Clay Adler était passionné par le surf. Ses amis et sa famille ont organisé en son hommage une cérémonie au large des côtes.



