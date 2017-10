Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une survivante du cancer du sein partage courageusement son histoire Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 15:52 | | 0 commentaire(s)| Une survivante du cancer du sein et entrepreneur de mode sud-africain, Nomalanga Nyanda a récemment réalisé l’un des actes les plus courageux.

En commémorant le mois de la sensibilisation au cancer du sein, Nyanda a partagé son histoire sur comment elle a survécu au cancer du sein, les étapes dans sa lutte, et a aussi publié une photo de ses seins montrant sa cicatrice après la mastectomie.

Quand Nyanda a été diagnostiquée de son cancer, elle était déjà à un stade avancé.



Mon cas a été traité en urgence en raison du stade avancé de mon cancer, et le 12 Janvier 2015, j’ai commencé mes cycles de chimiothérapie. Cela s’est passé dans une période de six mois et c’était pour réduire la tumeur. Les effets secondaires comprenaient la nausée, la fatigue, l’agitation, l’insomnie, la perte de cheveux, les bouffées de chaleur et les ongles foncés. J’ai aussi souffert de dépression, mais le soutien de ma famille l’a rendu supportable. Nous avons traversé tout cela ensemble. Les membres de ma famille ont même coupé leurs cheveux dans le cadre de leur campagne de soutien dénommée: #BreastCancer #BreastCancerAwareness #BreastCancerMonth

Après la chirurgie, la radiothérapie est également connue sous le nom de radiation, elle est utilisée pour détruire les cellules cancéreuses restantes. C’était facile sans douleur. Le seul malaise était dans ma cicatrice car, elle est devenue raide et dure à cause de la chaleur du rayonnement. Dans les trois mois, j’ai commencé la physiothérapie pour faciliter mes mouvements du bras et de la poitrine. Les effets secondaires des rayonnements étaient l’agitation, les bouffées de chaleur et l’insomnie. #BreastCancer #BreastCancerAwareness #BreastCancerMonth





