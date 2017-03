Une victoire ne représente plus la lune, et une défaite plus un enfer, selon José Mourinho L’ancien entraîneur des clubs du Real Madrid, Inter Milan, FC Porto et de Chelsea, le Portugais Jose Mourinho, âgé de 54 ans, a révélé qu’il n’est plus aussi dur, colérique, ou perturbateur comme il était dans sa jeunesse et dans ses clubs précédents.

Il affirme qu’il peut maintenant se permettre de ne pas penser au football, quand il est à la maison.



Dans une interview accordée à France Football, mardi, le manager de Manchester United a également dévoilé sa conviction selon laquelle, aucune équipe en Angleterre ne peut dominer le championnat anglais, les clubs de Premier League étant maintenant plus indépendants du point de vue financier.



Jose Mourhino a décrit son évolution en tant qu’homme et manager…



«Mourinho l’homme essaye d’être à l’opposé de ce qu’est le manager. Il essaye d’être discret, calme. De trouver le moyen de déconnecter. Je peux rentrer à la maison et ne pas regarder un match de foot, ne pas penser foot. Je peux le faire. Au début de ma carrière, je ne pouvais pas. J’étais branché en permanence, 24 heures sur 24. J’ai dû trouver une forme de maturité. Aujourd’hui, je me sens bien avec ma personnalité d’homme. J’ai mûri, je suis plus apaisé. Une victoire ne représente plus la lune, et une défaite plus un enfer. Et je crois que je suis en mesure de transmettre cette sérénité à ceux qui travaillent avec moi, à mes joueurs. J’ai les mêmes ambitions qu’avant. La même implication, le même professionnalisme. Mais je suis plus dans le contrôle de mes émotions..»



Dans un autre volet, il a parlé du football en Angleterre

« En Angleterre, les clubs sont tellement puissants économiquement que le marché est ouvert à tous. Prenez l’exemple du Bayern en Allemagne. Vous savez quand il commence à gagner le titre chaque année ? Quand, l’été précédent, ils achètent le meilleur joueur du Borussia Dortmund ! Götze, puis Lewandowski l’année suivante, puis Hummels l’an dernier. Moi, j’arrive dans un club qui a une grande et prestigieuse histoire, mais qui ne peut plus se décliner de la même façon. Aucun club en Angleterre, que ce soit Manchester United, Liverpool, Manchester City ne peut plus être dominant de façon permanente. Le pouvoir s’est divisé. Tout est plus difficile : acheter, gagner, construire ».





