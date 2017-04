Une vidéo de la fusillade sur les Champs Elysées dévoilée: "Et là, il a sorti une kalachnikov..."

Un homme a tiré sur une camionnette de police sur les Champs Elysées jeudi vers 21h. Un policier est décédé dans l'attaque alors que l'assaillant a été abattu. Un passant a filmé la scène quelques secondes après l'attaque.

On ne voit pas grand chose sur la vidéo mais on peut distinguer plusieurs policiers qui mettent en joue un suspect, probablement déjà au sol. On devine la tension qui régnait au sein des policiers présents sur place, dont plusieurs collègues venaient d'être pris pour cible.



"J'étais à l'angle de Marks et Spencer et de Zara, j'attendais un ami dans ma voiture, à dix, quinze mètres d'un fourgon de police", raconte un témoin dans les colonnes du Parisien. "J'ai vu un homme tout en noir s'approcher du fourgon, comme s'il demandait un renseignement et là, il a sorti une kalachnikov et tiré, avec sa main droite, témoigne encore sous le choc le jeune homme. J'ai poussé trois ou quatre voitures avec la mienne et j'ai fait demi-tour."

Source: 7sur7

