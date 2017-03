Une vingtaine de bébés hospitalisés après avoir été en contact avec des chenilles processionnaires Dix-huit bébés d'une crèche des Bouches-du-Rhône ont dû être hospitalisés ce vendredi après avoir été en contact avec des chenilles processionnaires.

Ils ont entre un et deux ans et jouaient près d'un arbre. C'est à ce moment-là que près d'une vingtaine de bébés de la crèche de Septèmes-les-Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, auraient été en contact avec des chenilles processionnaires. Ces dernières seraient tombées d'un arbre "en bordure de la crèche" et donnant sur la cour,rapporte Sud-Ouest.

Les dix-huit bébés, mais également trois adultes, ont dû être hospitalisés après des réactions urticantes. "Quand c'est traité très vite comme ça a été le cas ce matin, a priori, il n'y a pas de conséquences graves pour la santé" expliquent les pompiers du SDIS13 à La Provence.



Les poils des chenilles processionnaires sont extrêmement urticants et dangereux notamment pour les enfants et les animaux.



