Une voiture volante en vente dès l'an prochain Aux Pays-Bas, une entreprise espère coiffer ses concurrents au poteau en commercialisant, dès 2018, le premier modèle qui tutoiera les nuages, comme au cinéma.

On le voit avec «Le cinquième élément», «Retour vers le futur II» ou «Fantomas»: les voitures volantes ont toujours fasciné.



Des projets concrets naissent à travers le monde et, aux Pays-Bas, une entreprise espère coiffer ses concurrents au poteau en commercialisant, dès 2018, le premier modèle qui tutoiera les nuages pour de vrai.



Après des années de tests, la firme PAL-V, basée à Raamsdonksveer près de Breda (sud), s'apprête à démarrer en octobre la production d'un gyrocoptère à deux places, à trois roues et certifié pour se déplacer sur le tarmac comme dans les nuages. Et elle compte vendre cet engin à son tout premier client avant la fin de l'année 2018.

PAL-V n'est pas le seul sur ce créneau: différents types de voitures volantes sont actuellement développés en République tchèque, en Slovaquie, au Japon, en Chine, aux États-Unis... Nirvana Systems, en République tchèque, a conçu un modèle de «gyrodrive» certifié - depuis mars - pour la route et les airs.



AeroMobil, en Slovaquie, affirme avoir déjà reçu des dizaines de commandes pour sa voiture ailée munie d'un turbopropulseur pour décoller du sol et dont la livraison est prévue en 2020...

«C'est un rêve vieux d'environ un siècle», remarque à l'AFP, Markus Hess, directeur général du marketing de PAL-V. «Lorsque le premier avion fut inventé, les gens se demandaient déjà comment ils pourraient conduire (cet engin) sur la route».



Dotée d'un moteur à essence sans plomb d'une puissance de 100 chevaux, la voiture PAL-V est capable de voler entre 400 et 500 km/h à une altitude maximale de 2 500 mètres. Sur la route, elle peut atteindre jusqu'à 170 km/h. Du coup, elle exige à la fois un permis de conduire et un brevet de pilotage.

L'entreprise prévoit de produire entre 50 et 100 véhicules en 2019, avant d'atteindre un rythme de croisière de «plusieurs centaines» d'unités en 2020. Un tel engin vaudra son pesant d'or: le premier modèle qui sortira de la production, un modèle haut de gamme, le PAL-V Liberty, coûte 499 000 euros; sera ensuite lancée la production d'un modèle moins luxueux, le PAL-V Liberty Sport, affiché à 299 000 euros.

