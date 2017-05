Université de Dakar, le DG du COUD interdit les manifestations politiques

"La direction du COUD a reçu des informations faisant état de visites politiques programmées par certains leaders et responsables de partis à l'intérieur des campus sociaux de l'université Cheikh Anta Diop.



Le COUD, dont la mission principale est de favoriser l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants dans un espace paisible, rappelle que les manifestations et rassemblements politiques sont formellement interdits dans l'ensemble de ses campus sociaux", renseigne notamment la note.



A cet effet, les service du directeur du COUD Cheikh Omar Hann ont pris toutes les mesures nécessaires pour le respect strict de cette interdiction et en appellent au sens de la responsabilité et de conscience de l'ensemble des acteurs politiques pour que nul n'en ignore.



source: direct info