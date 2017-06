Urgence signalée : Pris en otage en LYBIE, des ressortissants sénégalais sous menace d’exécution dans les heures qui suivent

Horizon Sans Frontières a reçu un appel de détresse venant de la mère d’un Sénégalais pris en otage en Lybie.



Abdou Faye et plusieurs de ses compatriotes seraient t retenus en otage et selon la dame, leurs ravisseurs exigeraient une rançon de 600 0000 CFA (1000 dollars) pour leur libération.Ils menacent de les exécuter si la rançon n’est pas versée dans les heures qui suivent.



HSF lance un appel aux autorités pour une diligence et un éclairage sur cette affaire qui pourrait virer au drame.



Jugeant l’information très sensible, nous restons à la disposition des autorités et bonnes volontés pour le contact de cette famille en détresse.





Boubacar Sèye

Président d’Horizon Sans Frontières