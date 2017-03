Urgent ! Bloqué pendant 15mn, Khalifa Sall est monté dans le bureau du juge

Venu répondre des griefs retenus à son encontre, dans le cadre de la gestion de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall est retenu par les forces de l'ordre à l'entrée du Tribunal. A l'heure où ces lignes sont couchées, le maire de Dakar ne peut accéder au bureau du doyen des juges alors qu'il est convoqué à 15H précises. Ses partisans crient au non-respect de son statut de premier magistrat de la capitale du Sénégal et à la violence et à la voie de fait.



Plus de 15mn de chaudes bousculades entre partisans et forces à l'ordre, Khalifa Sall vient de monter dans le bureau du juge. Au dehors, la foule massée dans l'esplanade du Tribunal, vocifère de toutes ses forces et scande le slogan devenu un hymne: "Khalifa Président, Khalifa Président". Plus d'informations à venir !



Gaston MANSALY (Actusen.com)