Urgent: 5 enfants d’une même famille meurent asphyxiés par la fumée aux Parcelles Assainies, Unité 17

Un tragique incendie s'est déclaré ce matin aux environs de 7 heures aux Parcelles Assainies, Unité 17 de Dakar. Le bilan est lourd: 5 morts, selon la RFM. Les cinq (5) victimes tous des enfants, seraient de la même famille (père et mère) et le plus âgé avait 17 ans et le plus jeune était âgé de 5 ans.



"L’incendie s’est déclaré dans une maison en ardoise ce qui complique la tâche aux Sapeurs-pompiers, qui sont sur les lieux pour éteindre les flammes", témoigne le maire de la localité Moussa Sy .



Avec Pressafrik