Urgent : Abdoul Mbaye finalement relaxé, la montagne a finalement accouché d’une souris La décision vient de tomber au Palais de justice de Dakar. L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye vient d’être relaxé dans l’affaire l’opposant à son ex-femme Aminata Diack. Le leader du parti ACT (Alliance pour la citoyenneté et le travail), l'ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye risquait une peine d'emprisonnement de deux ans et un an ferme s'il avait été reconnu coupable de faux notamment.

L'ancien PM et néo-opposant avait été attrait devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar par son ex-épouse Aminata Diack.



Celle-ci l'accusant notamment, d'avoir falsifié leur certificat de mariage et s'est même constituée partie civile dans cette affaire.



Le verdict a été rendu dans cette affaire et Abdoul Mbaye a été relaxé des faits qui lui on,t été reprochés. En revanche, Adama Thiam, à l'époque, officier de l’état-civil du centre secondaire de l'hôpital Principal, écope d'une peine de six mois de prison avec sursis.



Pour rappel, la partie civile, Aminata Diack estimant, en effet, avoir subi un lourd préjudice,réclamait pas moins d'un demi-milliard de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.

