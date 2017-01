Urgent: Aboubakry Mbodji secrétaire général de la Raddho décédé en France

La triste nouvelle vient de tomber, le secrétaire général de la Raddho n'est plus. Le communiqué a été envoyé à la rédaction de www.leral.ner par la Raddho. Selon une source il était malade et évacué en France pour des soins et c'est de là bas qu"il a tiré sa révérence. La rédaction de Leral.net présente ses condoléances à ses collègues de la Raddho et à sa famille.