Urgent -Adama Barrow annonce son investiture en Gambie ce 19 janvier ainsi que la formation d'un gouvernement

Via un message officiel parvenu à la rédaction de Leral.net, Adama Barrow assure aux Gambiens qu’il sera investi comme nouveau président de Gambie sous le sol gambien à partir du 19 janvier et qu’il mettra concomitamment en place un nouveau gouvernement.



« Comme le président élu démocratiquement, je voudrais affirmer de façon catégorique que je serai investi le 19 janvier et cette cérémonie officielle se tiendra en terre gambienne comme le stipule l’article 63 de notre constitution. Après cette investiture, j’assumerai alors sans faillir mes fonctions de président de la République de Gambie ce jeudi 19 janvier INCHALLAH», a déclaré Adama Barrow.



« Ma présence au Sénégal a été une demande formulée avec insistance par son Excellence Ellen John Sirleaf, présidente du Libéria, sous la diligence de la CEDEAO. Le 19 janvier, je vais mettre en place un nouveau gouvernement qui va mettre fin aux 22 ans de mal gouvernance en Gambie. Je tiens à remercier aussi le président Macky Sall, la CEDEAO », a aussi ajouté Adama Barrrow dans cette déclaration.





Massène DIOP Leral.net