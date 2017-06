Urgent : Aminata Touré brise le silence !

Sa déclaration était attendue de tous. Depuis quelques jours, la presse annonçait son départ probable de l’Apr à cause de sa non investiture sur les listes de Benno Bokk Yaakaar.



Que nenni ! Aminata Touré est, et reste, en tout cas, pour le moment, aux côtés du Président Macky Sall. Face à la presse ce matin, à Kaolack, l’envoyée spéciale du chef de l’Etat a révélé qu'elle n'a jamais pensé à quitter l’Apr. Elle assure pour éviter le suspense, qu'elle va battre campagne pour la victoire de la coalition. Voilà qui a le mérite d'être clair !