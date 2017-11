Urgent Assane Diouf : "Ma maison vient d'être attaquée et a été saccagée. Je n'ai insulté aucun marabout" Assane Diouf vient de confirmer que sa maison vient d'être attaquée et saccagée par des nervis. La police est intervenu pour l'emmener au commissariat pour des raisons de sécurité. Leral.net promet d'y revenir avec de plus amples détails.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2017 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|



