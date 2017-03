Urgent: Bamba Fall et Cie obtiennent une liberté provisoire

La Chambre d'accusation de Dakar vient d'accorder la liberté provisoire à Bamba Fall et ses huit camarades, poursuivis dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. "Ils sont placés sous contrôle judiciaire", a précisé l'un des avocats, Me Bamba Cissé à la Rfm. Placés sous mandat de dépôt le 9 janvier 2017 à la maison d'arrêt de Rebeuss, le maire de la Médina et ses coaccusés sont inculpés du crime d'assassinat, violence et voie de fait, menaces de mort. Après leur audition au fond, la défense avait formulé une requête de mise en liberté provisoire, qui sera finalement rejetée par le juge d'instruction. Seulement, après ce rejet du doyen des juges Samba Sall, le combat s'est poursuivi devant la Chambre d'accusation.

