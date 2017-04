Urgent-Cherif Lo : Violents affrontements entre forces de l’ordre et habitants.

Le litige foncier qui oppose les habitants de Cherif Lo et les autorités locales est en train de dégénérer. En effet, de violents affrontements sont en train d’opposer les habitants de ce village aux forces de l’ordre qui tentent de disperser la foule qui a barré la route reliant Tivaouane à Thiès.



Les gendarmes, massivement présents sur les lieux, sont en train d’essuyer des jets de pierres des habitants. Jets de pierres auxquels ils répondent par des lances de grenades lacrymogènes. Plusieurs arrestations ont été opérées par les hommes en bleu qui interdisent les attroupements aux abords des lieux qui font l’objet des contestations.



L’origine de ce conflit découle de la décision du maire de procéder au morcellement des terres. Ce dont ses administrés ne veulent pas entendre parler. Et pour arriver à leurs fins, ils affirment être prêts à y laisser leur vie.



Pressafrik

