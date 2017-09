Urgent Cour Suprême: Khalifa Sall reste en prison…

Khalifa Sall reste finalement en prison. La cour suprême a rejeté jeudi le recours en annulation de la procédure déposé par ses avocats.



Me Ciré Clédor Ly et Cie, qui jugent illégale cette décision, comptent continuer le combat afin de tirer d’affaire leur client qui vient de boucler 7 mois de détention à Rebeuss. Et il est temps, informe Me Ly, d’internationaliser cette affaire. Et ni les avocats ni Khalifa Sall ne sont prêts à consigner 1,8 milliard Fcfa.