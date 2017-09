Urgent : Démission du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne

Dans un message lu par le Secrétaire général de la présidence de République, Jean Maxime Pierre Ndiaye, le président de la République, Macky Sall, a profité de cette démission pour "réitérer ses vifs remerciements" à Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il fait noter que le Premier ministre sortant, M. Dionne s'est acquitté de sa charge, "avec dévouement, sans faille aucune en se faisant une haute idée de sa mission. Révélant ainsi son caractère d'homme de de devoir et d'action".



Le chef de l'Etat félicite également le collège des ministres en considérant qu'ils ont pris la mesure des défis qui se sont imposés à eux. Et ainsi, ils se sont attachés , chacun, dans son secteur, à donner corps à sa vision du Sénégal émergent. Le chef de l'Etat salue leur "engagement" et l'esprit de "solidarité" qui les a animés.



En y associant les secrétaires d'Etat dans l'accompagnement de leurs ministres respectifs, ils se sont "dévoués". Le chef de l'Etat apprécie leur action discrète.



Le chef de l'Etat vous remercie pour votre aimaible attention. Et vous informe que dans les prochains jours, il sera formé un nouveau gouvernement, qui devra poursuivre sans relâche le travail entamé depuis 2012.



