Urgent : Deux étudiants de Bokk Gis Gis arrêtés, et malmenés, selon le porte-parole de la coalition gagnante Wattu Senegaal

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2017 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Le porte-parole de la coalition gagnante Wattu Senegaal, Moussa Diakhaté et sa bande ont été interdits d’entrée à l’Assemblée nationale, ce jeudi, pour assister à la modification du projet de loi L78, portant sur la modification du code électorale.



Plus malchanceux, deux étudiants de Bokk Gis Gis ont, eux, été arrêtés, malmenés et menés manu militari en direction du commissariat de Plateau, a constaté un reporter de Leral.



Moussa Diakhaté considère, lui, que l’état en place est un état dictatorial. Il soutient que « la liberté des Sénégalais est encore bafouée. Un coup d’état électoral est en train de se préparer ».



« Le combat est un combat de tous les Sénégalais et personne ne pourra nous empêcher de dénoncer ce que cet Etat est en train de faire, avec la complicité des forces de sécurité qui sont tous manipulés », finira par dire M. Diakhaté.





Thierno Malick Ndiaye

